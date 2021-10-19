Коечный фонд для больных ковидом в Новгородской области свободен на 4,7%

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 октября. /ТАСС/. Коечный фонд Новгородской области для лечения больных COVID-19 свободен лишь на 4,7%, сообщила во вторник министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева.

"Мы ежедневно разворачиваем новые койки, несмотря на это на сегодняшний день у нас всего 4,75% коечного фонда свободно. Развернуто 1 990 коек. Разворачиваем койки на всех площадях, на которых это возможно. <...> Реанимации переполнены", - сказала она на заседании регионального оперштаба по борьбе с ковидом.

По данным регионального Роспотребнадзора, недельный показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Новгородской области превышает среднероссийский в 1,5 раза.