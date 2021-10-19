Глава Камчатки предложил проводить бесплатные экскурсии для молодежи к знаковым местам ДФО

ТАСС, 19 октября. Бесплатные экскурсии для детей и молодежи Дальнего Востока по уникальным природным местам их регионов станут одной из мер по снижению оттока молодых людей из ДФО, так как помогут привить им любовь к родному краю, считает губернатор Камчатки Владимир Солодов.

В мае Солодов во время посещения полуострова вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко выступил с инициативой организовать бесплатные экскурсии в Долину гейзеров для каждого выпускника Камчатского края. Первые экскурсии были организованы в этом году. Как уточнил губернатор, на эти цели регион попросил помощи у федерального центра, но получил отказ.

"[Предложение] не поддерживается, потому что для одного субъекта неправильно такую форму поддержки закреплять. Я согласен, не нужно в отношении одного субъекта. Но по Дальневосточному федеральному округу могу в каждом субъекте назвать место, которое знаково и где дети не бывают: Шантарские острова в Хабаровском крае, остров Монерон на Сахалине, Ленские столбы в Якутии", - сказал Солодов на Днях субъекта в Совете Федерации.

По его словам, детям и молодежи родившимся на Дальнем Востоке, важно показывать все уникальные природные места их малой родины, чтобы привить им любовь к родному региону и побороть тенденцию к оттоку населения. В этом направлении субъектам нужна поддержка федеральных органов власти, считает Солодов.

Долина реки Гейзерной находится в 180 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Она была открыта в 1941 году. Долина гейзеров представляет собой каньон шириной до 4 км, глубиной 400 м и длиной 8 км, по которому протекает река. Здесь сосредоточено больше 40 гейзеров и множество термальных источников. Ежегодно долину Гейзеров в Кроноцком заповеднике на Камчатке посещают около 5,5 тыс. туристов, сезон длится с конца мая по конец сентября.