Мишустин заявил, что наращивать темпы вакцинации от ковида в России критически важно

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время крайне важно наращивать в стране темпы вакцинации от коронавируса.

"Сейчас критически важно наращивать темпы вакцинации, чтобы сдерживать дальнейшее распространение инфекции", - сказал председатель правительства во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Премьер-министр призвал неукоснительно соблюдать эпидемиологические требования на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

"С учетом осложнения ситуации с коронавирусом нам всем нужно неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Очень важно сделать прививку - это не только забота о себе и своих близких, но и большая помощь врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи, которым приходится работать в стрессовых условиях без сна и отдыха", - сказал Мишустин во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом.