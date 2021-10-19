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Мишустин заявил, что наращивать темпы вакцинации от ковида в России критически важно

Премьер призвал неукоснительно соблюдать эпидемиологические требования на фоне пандемии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время крайне важно наращивать в стране темпы вакцинации от коронавируса.

"Сейчас критически важно наращивать темпы вакцинации, чтобы сдерживать дальнейшее распространение инфекции", - сказал председатель правительства во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Премьер-министр призвал неукоснительно соблюдать эпидемиологические требования на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

"С учетом осложнения ситуации с коронавирусом нам всем нужно неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Очень важно сделать прививку - это не только забота о себе и своих близких, но и большая помощь врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи, которым приходится работать в стрессовых условиях без сна и отдыха", - сказал Мишустин во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом.

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