Мурашко назвал регионы с наиболее напряженной ситуацией с ковидом

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Напряженная ситуация с коронавирусом зафиксирована в республиках Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, в Пермском крае, Оренбургской, Ивановской и Тюменской областях. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Эпидпроцесс протекает в регионах несимметрично. Мы видим напряженную ситуацию в Удмуртской Республике, Пермском крае, Оренбургской области, Республике Башкортостан, Ивановской области, Тюменской области и Республике Татарстан", - сказал он.

Мурашко отметил, что Минздрав направил в регионы с напряженной ситуацией по ковиду дополнительные медицинские бригады.

По словам министра, около 255 тыс. пациентов с коронавирусом в России сейчас находятся в стационарах.

Пациенты на аппаратах ИВЛ

Аппараты искусственной вентиляции легких сегодня необходимы 6 700 пациентам с коронавирусом, отметил Мурашко.

"Растет число пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Сегодня их количество составляет 6 700 человек", - сказал он.

Темпы вакцинации

Работа по вакцинации идет в хорошем темпе в 55 регионах России, отметил министр.

"Активизировалась работа по вакцинации. Мы видим в последнюю неделю увеличение количества пациентов. Хотел отметить, что 55 регионов дают нам сегодня хорошие темпы, прирост. Отметить хотел Республику Татарстан, Чувашскую Республику, Севастополь, Брянскую область, Липецкую, Ямало-Ненецкий АО, Воронежскую область, Удмуртию, Рязанскую область и Башкортостан", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Меры, принятые в России по борьбе с коронавирусом, позволили несколько замедлить его распространение, сообщил министр.

"Меры, принятые рядом губернаторов на этой неделе и в конце предыдущей, позволили несколько замедлить распространение инфекционного процесса, но мы считаем, что именно нефармакологические, немедицинские меры сегодня просто крайне необходимы", - сказал он.