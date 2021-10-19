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Мурашко заявил, что проблем с вакцинами нет ни в одном регионе

Вакцин от коронавируса в России достаточно, проблем нет ни в одном регионе - Мурашко.

В метро Москвы появились более 270 наклеек с героями мультфильмов для потерявшихся детей
С начала акции благодаря красочным памяткам нашлись уже два ребенка
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