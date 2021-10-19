{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Мурашко заявил о возросшей заболеваемости ковидом среди детей

У половины среди несовершеннолетних пациентов есть клинические проявления, отметил глава Минздрава
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом среди несовершеннолетних в России кратно возросла, у половины есть клинические проявления, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Кратно по сравнению с прошлым годом возросла заболеваемость и детей до 18 лет, около половины [случаев] протекает с клиническими проявлениями, выраженными. Поэтому также нагрузка на педиатрическую службу сегодня возросла", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 241,2 млн человек, более 4,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 060 752 случая заражения, выздоровел 7 040 481 человек, умерли 225 325. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
В метро Москвы появились более 270 наклеек с героями мультфильмов для потерявшихся детей
С начала акции благодаря красочным памяткам нашлись уже два ребенка
Читать полностью