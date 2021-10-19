В Тюменской области расширили список профессий, подлежащих обязательной вакцинации

ТЮМЕНЬ, 19 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области расширило постановление об обязательной вакцинации, теперь в него входят также работники сферы соцзащиты и соцобслуживания. Новую редакцию документа за подписью главного санитарного врача области Галины Шаруко опубликовали на сайте ведомства во вторник.

"Обеспечить с 18 октября 2021 года проведение профилактических прививок <…> в сфере образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной защиты и социального обслуживания, деятельности по отдыху и оздоровлению детей, в том числе частной формы", - говорится в документе.

Ранее обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели в Тюменской области из-за обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Вакцинированными должны быть граждане, работающие в сферах образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, обслуживания, а также государственные и муниципальные служащие, работники клининговых компаний, многофункциональных центров, вахтовики и лица, подлежащие призыву на военную службу.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 66 тыс. случаев заболевания, выздоровели более 56 тыс. человек.