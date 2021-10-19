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Пандемия COVID-19

Попова: в некоторых регионах система QR-кодов применяется неправильно

В некоторых регионах РФ система QR-кодов применяется неправильно - Попова.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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