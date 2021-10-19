Голикова предложила объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с распространением коронавируса, а для некоторых регионов предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с 23 октября предложила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Предлагается, первое, обратиться к президенту Российской Федерации и ввести на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. "При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года", - добавила Голикова.

Голикова также предложила регионам после 7 ноября открывать объекты только с допуском по QR-кодам.

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложения о нерабочих днях.