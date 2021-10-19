Камеры на дорогах Москвы начали фиксировать езду автомобилей с выключенными фарами

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Камеры фотовидеофиксации на московских дорогах начали различать машины с выключенными фарами ближнего света или без дневных ходовых огней. Материалы с камер перед оформлением штрафа в 500 рублей проверяют техники обработки информации, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"В Москве с помощью камер фотовидеофиксации начали фиксировать езду без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней. Езда без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней является нарушением пункта 19.5 ПДД РФ "В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни". Штраф за нарушение - 500 рублей - ст. 12.20 КоАП РФ", - сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что использование фар ближнего света или дневных ходовых огней напрямую влияет на безопасность дорожного движения.

"Автомобиль с включенными фарами лучше заметен на дороге в любую погоду, даже если у него темный кузов. Увидев впереди огни, другие участники движения могут быстрее рассчитать расстояние до приближающейся машины и ее скорость, что снизит риск попасть в ДТП по невнимательности", - пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что сейчас данное нарушение фиксирует один комплекс. "Все материалы с камеры проверяют техники обработки информации ЦОДД, чтобы убедиться, что нейросеть верно распознает нарушение, и водители не получали бы необоснованные штрафы. Любые сомнения в виновности автомобилиста трактуются в его пользу", - заключили в ЦОДД.