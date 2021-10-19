Суд выдворил из РФ нигерийцев, оставшихся в Петербурге после чемпионата Европы по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Невский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности двух граждан Нигерии, которые не выехали из России после чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщили во вторник в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Эзех Принцэ Олучи и Осакану Огхекено признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обоим правонарушителям назначены штрафы в размере 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России.

14 октября нигерийцы были задержаны на улице Крыленко. При проверке документов оказалось, что права на пребывание на территории РФ они не имеют. Друзья прибыли в Петербург 20 июня на матчи чемпионата Европы, а по истечении 90 суток, отведенных для пребывания в стране, не покинули территорию России.

Перенесенный на год из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы стартовал 11 июня и завершился 11 июля 2021 года. Матчи турнира принимали Санкт-Петербург, Лондон, Рим, Амстердам, Мюнхен, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген и Севилья.