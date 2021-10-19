Число пациентов с COVID-19 в Кирове достигло максимального значения с начала пандемии

КИРОВ, 19 октября. /ТАСС/. Число находящихся на лечении от COVID-19 жителей Кировской области превысило 16 тыс. человек и достигло максимального значения с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

"Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает оставаться тяжелой. В настоящее время общее число граждан, находящихся на лечении от COVID-19, превысило 16 тыс. и стало рекордно высоким с начала пандемии. На врачах первичного звена лежит колоссальная нагрузка. В сутки каждый из них оказывает помощь более 80 пациентам в поликлиниках, кроме того, на одного доктора приходится по 20-30 выездов на дом ежедневно", - говорится в сообщении.

Число пациентов, находящихся на стационарном лечении, остается стабильно высоким и составляет 5 435 человек.

"Мы видим сообщения и комментарии в социальных сетях, посещаем больницы и поликлиники и знаем реальную картину, видим просьбы предпринимательского сообщества не вводить дополнительные ограничения. В то же время мы сталкиваемся с нежеланием жителей региона соблюдать масочный режим и другие правила безопасности. Возможности системы здравоохранения небезграничны, нами мобилизованы все ресурсы, весь кадровый резерв. Но если сейчас не переломить ситуацию, перепрофилировать придется последние стационары, где сейчас получают помощь пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями хирургического профиля", - цитирует пресс-служба первого зампреда правительства области Дмитрия Курдюмова.

11 октября региональное управление Роспотребнадзора по Кировской области обязало начать обязательную вакцинацию от коронавируса госслужащих, работников образования, здравоохранения, культуры и спорта, сферы услуг, торговли, общественного питания и транспорта, а также других организаций. Организовать вакцинацию предписано в срок до 10 ноября 2021 года первым компонентом вакцины, до 10 декабря - вторым компонентом. При этом должны быть привиты не менее 80% от общей численности работников. Исключение может быть сделано только для лиц, имеющих противопоказания к прививке.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено более 60 тыс. случаев заболевания коронавирусом, более 56 тыс. человек выздоровели, 569 пациентов скончались. В регионе действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия. Вакцинировано по состоянию на 15 октября первым компонентом более 383 тыс. человек, коллективный иммунитет сформирован у 38% населения.