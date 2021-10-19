Мишустин поддержал предложения о нерабочих днях и ряде ограничений для борьбы с ковидом

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал необходимыми меры, которые предлагается ввести для борьбы с ковидом. Таким образом он прокомментировал предложения, которые представила вице-премьер Татьяна Голикова во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Действительно, решения эти - непростые, сложные. Я бы еще сказал, вынужденные. Но необходимые", - констатировал глава кабмина.

Премьер поручил Голиковой обобщить все новые предложения по борьбе с распространением коронавируса и представить их в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.

"С учетом сегодняшнего обсуждения прошу вас, Татьяна Алексеевна, обобщить все предложения, которые были высказаны, и доложить их завтра на совещании президента с правительством", - сказал премьер во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом.

Нагрузка на систему здравоохранения на фоне пандемии продолжает расти, в этой ситуации нужно действовать на опережение, констатировал премьер.

"За все время борьбы с коронавирусом приобретен немалый опыт и знания, закуплено нужное оборудование, налажено производство необходимых медицинских изделий, препаратов. Но нагрузка на систему здравоохранения продолжает увеличиваться, и в этой ситуации надо действовать на опережение", - считает Мишустин.