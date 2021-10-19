В аэропорту Владикавказа усилили меры эпидемиологической безопасности из-за пандемии

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 октября. /ТАСС/. Меры санитарно-эпидемиологической безопасности усилены в аэропорту Владикавказа в связи с пандемией, передает корреспондент ТАСС.

Прибывшим пассажирам проводят термометрию. Их встречают представители аэропорта в перчатках, масках и медицинских халатах. В здании аэропорта установлены санитайзеры.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии ухудшается ситуация с коронавирусом. Так, еще 100 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернуты на базе эндокринологического центра, также развернуты койки долечивания на базе корпуса для пациентов со СПИД.

Всего в республике развернуто более 1,3 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом. По данным республиканского управления Роспотребнадзора, рост заболеваемости в Северной Осетии за последнюю неделю составил 14%.