Погорельцы из Самарской области получат 28,5 млн рублей для приобретения жилья

САМАРА, 19 октября. /ТАСС/. Пострадавшие в результате крупнейшего за последние 10 лет природного пожара в Борском районе Самарской области получат единовременные социальные выплаты на сумму около 28,5 млн рублей для приобретения жилья взамен сгоревших помещений. Об этом ТАСС сообщила руководитель управления организационной деятельности министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Ирина Кудряшова.

"Постановлением губернатора Самарской области гражданам для приобретения жилых помещений взамен утраченных предусмотрены единовременные социальные выплаты. Объем средств для предоставления единовременных социальных выплат составляет около 28,5 млн рублей. Собственникам утраченных жилых помещений, не имеющим иного жилья в собственности, единовременные социальные выплаты предоставляются исходя из площади утраченного жилья и стоимости квадратного метра жилой площади в муниципальном районе Борский, собственникам утраченного жилья, имеющим в собственности иное жилье, - в размере 650 тыс. рублей", - рассказала Кудряшова.

Сейчас за единовременной выплатой обратились 23 человека, из которых девять жителей получили единовременную выплату, шесть человек оформили договоры купли-продажи, с остальными ведется подбор жилья.

Помимо этого, 14 пострадавших семей из 26 человек получили материальную помощь на сумму 370 тыс. рублей, средства были выделены из областного бюджета по линии органов соцзащиты населения. Еще одно постановление губернатора определяет социальную выплату на сумму около 2,5 млн рублей для жителей, утративших имущество, а также тех, кто пострадал из-за пожара, сообщила Кудряшова. "Из этих средств около 2 млн рублей получили 20 жителей из-за полной утраты дома в результате пожара. Еще 350 тыс. рублей выплачено 7 гражданам из-за частичной траты имущества, 150 тыс. рублей - трем жителям из-за причинения вреда здоровью", - рассказала собеседница.

Среди погорельцев оказалась семья с несовершеннолетними детьми, ей дополнительно выплачено пособие в размере 10 тыс. рублей из средств резервного фонда районного бюджета. В рамках социального контракта в связи с трудной жизненной ситуацией семья получила около 73 тыс. рублей для приобретения бытовой техники.

О пожаре

В региональном ГУ МЧС называли природный пожар в Борском районе, который начался 21 августа, крупнейшим за последние 10 лет. Полная ликвидация была объявлена спустя три недели. Общая площадь пожара составляла 5 тыс. га, площадь, пройденная по лесу, - около 1,5 тыс. га. Огонь также уничтожил около 850 га в национальном парке "Бузулукский бор", по оценкам его руководства, лесовосстановление займет десятки лет.

Пожар также прошел через село Гвардейцы, а затем уничтожил 18 построек в еще двух селах Самарской области. По данным регионального министерства социально-демографической и семейной политики, пострадало 28 жилых помещений.

В тушении были задействованы 700 человек и 184 единицы техники, а также пожарные поезда и авиатехника.