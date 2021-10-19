Рабочая группа планирует в ноябре обсудить концепцию законопроекта о наказании за пытки

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Рабочая группа по разработке законопроекта о выделении пыток в отдельный состав преступления, в которую входит в том числе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, планирует в ноябре провести заседание для обсуждения концепции документа. Об этом сообщила во вторник член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова.

"Москалькова сказала, что будет проводить заседание нашей рабочей группы в начале ноября, до 10 ноября", - сказала Нарусова на заседании комитета во вторник.

Она напомнила, что весной комитет СФ по законодательству проводил круглый стол о необходимости отдельного закона, "который бы предусматривал ответственность за пытки в правоохранительных органах". "Последние события и все то, что с этим связано, лишний раз подтверждают не только целесообразность, но и скорейшую необходимость принятия такого закона. Такие проекты есть, их три. Проект от Москальковой, наш проект и проект от Общественной палаты", - сказала Нарусова.

В свою очередь глава комитета Андрей Клишас заявил о необходимости выработки единого концептуально и терминологически законопроекта. "Главное, чтобы был результат..., чтобы это явление, как говорится, искоренили. Потому что то, что мы видим, это, конечно, все ужасающие кадры и, безусловно, здесь надо понимать, что правоохранители должны более активно заниматься этим вопросом", - сказал сенатор. Он выразил надежду, что общественное внимание, которое привлечено к теме пыток в колониях, будет этому способствовать.

Ранее Москалькова выразила надежду, что законопроект о выделении пыток в отдельный состав преступления и ужесточении ответственности для должностных лиц за подобные преступления будет доработан до конца года и внесен в Госдуму. В начале марта члены Совета Федерации создали рабочую группу по подготовке законопроекта.