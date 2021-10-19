В Вологодской области не планируют вводить локдаун и ограничивать экономическую активность

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Локдаун в Вологодской области из-за ситуации с распространением коронавируса вводить не планируется. Ни одно из вводимых в регионе ограничений не повлияет существенно на его экономику, работу предприятий и организаций, сообщил во вторник ТАСС губернатор Олег Кувшинников.

"В Вологодской области не планируется введение локдауна и ограничение экономической активности. С 1 ноября работа предприятий и организаций будет организована при предъявлении посетителями одного из четырех видов документов на выбор. Это QR-код, справка о вакцинации, справка о перенесенном коронавирусе, либо ПЦР-тест, действительный в течение 72 часов. Эти документы вологжане и гости нашего региона могут получить через портал госуслуг или в медучреждениях области", - сказал губернатор.

В Вологодской области с октября введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, завершить которую необходимо до 25 декабря. С 6 октября при обращении за плановой медпомощью необходимо предоставить QR-код или справку о вакцинации, справку о перенесенном коронавирусе либо ПЦР-тест. С 1 ноября требование о предоставлении QR-кода или других документов распространяется на организации общепита, кинотеатры, театры, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, досуговые, развлекательные, зрелищные, физкультурные, спортивные мероприятия, музеи, библиотеки, выставочные залы.

"Мы посоветовались с бизнесом, дали ему возможность подготовиться, максимально расширили перечень документов для посещения предприятий и организаций. Теперь просьба к бизнесу - стимулировать своих сотрудников и клиентов для скорейшей вакцинации. Это необходимо, чтобы бизнес успешно работал", - отметил губернатор.

На 19 октября в Вологодской области выявлено 74 173 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 311 заболевших. Выздоровели 66 886 человек, умерли 2 080 человек. Первый компонент вакцины получили более 330 тыс. человек или более 41% взрослого населения региона.