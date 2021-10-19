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Число беременных с ковидом в тяжелом состоянии в России увеличилось вдвое

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Число беременных пациенток с тяжелым течением новой коронавирусной инфекцией на сегодня увеличилось в два раза, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня мы проводили совещание, в том числе рассматривали вопрос оказания помощи беременным. Количество пациенток, находящихся в тяжелом состоянии, требующих реанимационной защиты, увеличилось по сравнению с предыдущим годом в два раза", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Мурашко добавил, что главной задачей сегодня для беременных является вакцинация от ковида: "Задача номер один для профилактики заболевания и ущерба здоровья самой матери и ребенка".

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 060 752 случая заражения, выздоровел 7 040 481 человек, умерли 225 325. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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