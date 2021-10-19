Собчак улетела в командировку в Париж

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак на один день улетела в рабочую командировку в Париж, однако находится на связи со следствием. Об этом Собчак сообщила во вторник ТАСС.

"Я улетела на один день в Париж, это командировка рабочая, - сказала телеведущая. - По ситуации в Сочи - мы на связи со следствием".

По данным полиции, вечером 9 октября на трассе под Адлером при обгоне водитель Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen, водитель и вторая пассажирка госпитализированы. Водитель Mercedes признал вину в нарушении ПДД, он отправлен под домашний арест.