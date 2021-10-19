В Финляндии перезахоронили останки советских летчиков, погибших в 1940 году

ХЕЛЬСИНКИ, 19 октября. /ТАСС/. В Финляндии перезахоронили останки советских летчиков, погибших в воздушном бою в 1940 году. Об этом сообщило во вторник посольство России в Финляндии.

"19 октября на кладбище в Хирвеля (Южная Финляндия) состоялась церемония перезахоронения останков семи советских летчиков, погибших в воздушном бою 6 января 1940 года [во время советско-финской войны 1939-1940 годов]. Члены экипажа двух бомбардировщиков были захоронены в братской могиле, где покоятся останки советских воинов. В ходе мероприятия, организованного посольством России в Финляндии, на кладбище был открыт новый памятник с именами 27 павших солдат и офицеров Красной армии", - говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие сотрудники посольства и аппарата военного атташе, представители финского Общества по сохранению памяти жертв войны, активисты общества "Финляндия - Россия", родственники погибших, российские соотечественники. Панихиду по погибшим войнам совершил настоятель Покровского храма Хельсинки.

С речью к присутствующим обратился посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Предавая сегодня земле останки семи советских солдат и офицеров и увековечивая их память, мы отдаем дань уважения всем тем, кто остался на полях сражений, кто не вернулся из плена, чтим всех известных и безымянных жертв войны", - отметил дипломат. "Наш святой долг - помнить каждого героя", - добавил он.