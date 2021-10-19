Минюст намерен за год улучшить принцип блокирования экстремистских материалов в сети

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Минюст России рассчитывает за год - полтора усовершенствовать принцип блокирования экстремистских материалов в сети. Об этом журналистам сообщил во вторник замглавы Минюста Максим Бесхмельницын.

"Мы сделали первый подход к снаряду блокирования экстремистских материалов в сети. Дело в том, что очень сложно пишутся дата-сеты для нейросети, потому что мнения, что такое экстремистские материалы, у экспертов иногда расходятся. Я думаю, что это просто определенный вопрос времени, и вот что касается экстремистских материалов и их распространения в сети Интернет, мы думаем, что за год - полтора мы должны что-то придумать", - сказал он в ходе заседания пленарной секции "Глобальная цифровизация и национальная безопасность" на выставке "Интерполитех".

Бесхмельницын подчеркнул, что Минюст является держателем банка экстремистских материалов.

Международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2021" начала во вторник свою работу в "Крокус Экспо" в Москве, продлится мероприятие до 22 октября.