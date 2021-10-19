Попова: более 2 млн россиян находятся под наблюдением врачей как контактные по COVID-19

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Почти 2,1 млн граждан РФ находятся под наблюдением врачей после контакта с заразившимися коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы продолжаем работу в очагах. Сейчас под наблюдением находится 2 090 638 контактных лиц", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Попова напомнила, что путей прерывания эпидпроцесса всего два. "Это ограничительные мероприятия, мероприятия по защите собственного здоровья каждым человеком и мероприятия ограничительные по сокращению путей передачи. И второе направление - формирование коллективного иммунитета", - отметила она.

Попова подчеркнула, что иммунизация необходима для предотвращения серьезного заболевания после контакта с вирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 241,2 млн человек, более 4,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 060 752 случая заражения, выздоровел 7 040 481 человек, умерли 225 325. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.