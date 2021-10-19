Кремль проинформирует, когда Путин примет решение о нерабочих днях

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выслушивает доклады о ситуации с коронавирусом, Кремль проинформирует, когда он примет решение о введении в стране нерабочих дней. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это [инициатива о новых мерах против распространения коронавируса, в том числе и введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в РФ] было озвучено Голиковой, была реакция премьер-министра. Разумеется президент выслушивает доклады из штаба, из правительства, и как только он примет решение, мы его опубликуем", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее вице-премьер правительства Татьяна Голикова предложила из-за ситуации с ковидом ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Ранее в 2021 году к такой мере прибегали на майские праздники, которые фактически продлились с 1 по 10 мая. В регионах с самой тяжелой эпидемической ситуации нерабочие дни предлагается ввести начиная с этой субботы, 23 октября.

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал ее предложение вынужденным, но необходимым, и поручил уже в среду представить эту и другие меры Путину.