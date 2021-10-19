Голикова: уровень коллективного иммунитета к ковиду не позволяет влиять на смертность

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Нынешний уровень коллективного иммунитета к ковиду в России не позволяет существенно влиять на смертность от новой инфекции, заявила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.

"Сегодня, к сожалению, мы чуть превысили показатель в 45%. Такой уровень не позволяет существенно влиять на показатели смертности", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России зафиксировали 1 015 смертей из-за коронавируса, что стало максимумом с начала пандемии.

На старте массовой вакцинации в январе российские власти поставили цель довести коллективный иммунитет до 60%. Позднее планка была поднята до 80%, что, по словам Голиковой, было достижимо к ноябрю.