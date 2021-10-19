Северо-Кавказский молодежный форум собрал в Северной Осетии участников из 13 субъектов

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 октября. /ТАСС/. Третий Северо-Кавказский молодежный образовательный форум "Вектор Спасения - Кавказ", который проходит в Цейском ущелье Северной Осетии, собрал на своей площадке 100 добровольцев в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийный бедствий из 13 регионов России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).

Форум проходит в альплагере "Цей" в Цейском ущелье Северной Осетии до 22 октября. "В рамках образовательной части программы форума пройдут занятия по первой помощи, психологической поддержке и навыкам спасательных работ в различных условиях. 21 октября пройдут практические тактико-полевые учения совместно с ГУ МЧС России по РСО-Алания для проверки и закрепления полученных знаний", - говорится в сообщении.

Организаторами форума является североосетинское реготделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Мероприятие реализуется на средства гранта Росмолодежи при поддержке Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Северо-Кавказского ресурсного центра поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также Комитета РСО-Алания по делам молодежи и ГУ МЧС России по РСО-Алания.

"Для целей собственного развития и личностного роста добровольцев в ЧС существуют такие форумы как "Вектор спасения ". Мы считаем, что посещать такие мероприятия полезно и нужно для каждого неравнодушного и доброго сердцем. В третий раз наша команда проводит "Вектор спасения - Кавказ" для добровольцев Северного Кавказа и всех желающих. Это ответственная и сложная задача, но объединять в одну большую команду студентов-спасателей - наша миссия", - цитирует пресс-служба директора форума Алексея Утарашвили.