Власти Новгородской области предусмотрят единовременные выплаты для субъектов МСП

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 октября. /ТАСС/. Единовременная выплата в размере одного МРОТ (минимального размера оплаты труда) на одного сотрудника будет предусмотрена для компаний Новгородской области, которые попадают под ограничения, связанные с QR-кодами. Об этом во вторник сообщил заместитель председателя правительства Новгородской области Евгений Богданов.

"Мы сейчас находимся в тесном контакте с бизнесом. <...> Те отрасли, в которых введены QR-коды, большинство из них констатирует значительное снижение выручки. Есть предложение, по аналогии с 2020 годом, для отраслей, в которых введены QR-коды, именно для субъектов малого и среднего предпринимательства <...> [ввести] единовременную выплату в размере одного МРОТ на одного сотрудника", - сказал Богданов.

Он добавил, что основанием для выплаты станет отсутствие нарушений организацией указа губернатора, а также сохранение штата сотрудников. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил, что региональное правительство также рассмотрит возможность дополнительной помощи и субсидий для представителей бизнеса в связи с введенными ограничениями.

В соответствии с указом губернатора с 12 октября на территории региона действует система QR-кодов для ряда отраслей, в том числе общепита, гостиниц, для посещения театров, музеев и кино.