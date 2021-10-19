Госпиталь на 400 мест развернули в Адыгее из-за роста заболеваемости COVID-19

МАЙКОП, 19 октября. /ТАСС/. Госпиталь на 400 мест развернут в республике Адыгея в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"В Адыгее растет число новых заражений и летальных случаев. Принято решение об увеличении ковидных койко-мест на 400 единиц - для пациентов с коронавирусом вновь разворачивается госпиталь на базе девятиэтажного корпуса городской больницы. Круглосуточно работают 54 бригады скорой помощи, для лечения больных ковидом задействовано 316 врачей и 863 медсестры. Усиливаем и работу по реабилитации граждан, переболевших коронавирусом", - написал Кумпилов.

Он также добавил, что будет активизирована работа кол-центра по коронавирусу за счет привлечения волонтеров "Единой России", по словам Кумпилова, "люди должны получать полную информацию о том, что делать и куда обращаться при первых признаках болезни".

Сообщается также, что принято решение о продлении осенних каникул до двух недель - с 25 октября по 7 ноября и необходимости жесткого контролирования выполнения ограничительных мер, особенно в работе рынков, торговых организаций, кафе и ресторанов.

"Игнорирование предписаний, решений оперштаба - недопустимо. Следование всем мерами профилактики, вакцинация населения, своевременная ревакцинация напрямую влияют на снижение заболеваемости. В конечном итоге это позволит уйти от практики ограничений, постепенно вернуться к привычной жизни", - добавил глава республики.

По данным регионального оперативного штаба, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 20 702 человек, на лечении находятся 1 943 человека (плюс 65 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 18 255 человек (плюс 27 за сутки), умерли 504.