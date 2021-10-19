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В Дагестане отменили режим ЧС, введенный в конце сентября из-за непогоды

По информации от главы республики, режим ЧС отменен в связи со стабилизацией ситуации на территории указанных муниципальных образований

МАХАЧКАЛА, 19 октября./ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, объявленный в конце сентября из-за непогоды в четырех районах Дагестана, отменен. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе главы Дагестана.

"Указом главы Дагестана Сергея Меликова режим чрезвычайной ситуации на территории Тляратинского, Цунтинского, Цумадинского районов и Бежтинского участка, объявленный из-за непогоды в конце сентября, отменен", - сказал собеседник агентства.

По его словам, режим ЧС отменен в связи со стабилизацией ситуации на территории указанных муниципальных образований.

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