В АТОР заявили, что вакцинация работников туризма позволит Крыму избежать жестких мер

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Введение в Крыму обязательной вакцинации для работников туристической сферы позволит региону избежать более жестких ограничительных мер и увеличит туристический поток до рекордных показателей, заявила во вторник журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Роспотребнадзор ранее во вторник предписал в Крыму обязательную вакцинацию от коронавируса сотрудникам ряда сфер, в том числе персоналу гостиниц, пансионатов, санаториев, домов отдыха, а также СПА-салонов.

"Обязательная вакцинация сотрудников в сфере услуг, персонала - это, на наш взгляд, правильная компромиссная мера, которая позволяет региону избежать введения жестких ограничений. Как я уже говорила, туристы реагируют на любые ограничения, которые вводятся в регионе, однозначным образом: спрос снижается. И получается, что обязательная вакцинация, которая, кстати, есть во многих регионах, которые, в том числе, ввели и ограничения на посещение объектов показа, ресторанов, музеев. Если в Крыму удастся избежать введения ограничений, наверное, мы сможем говорить об абсолютно рекордном в плане туристов 2021 годе", - сказала Ломидзе.

Она отметила, что Крым в этом году уже бьет все рекорды по турпотоку. "Крым по результатам летнего сезона, по данным министерства, показал динамику, превышающую показатель 2019 года процентов на 25. И это получилось благодаря в том числе тому, что не были введены никакие ограничения в отличие от Краснодарского края и ряда других регионов в летнем сезоне", - добавила Ломидзе.

Популярность Ялты

Ломидзе добавила, что Ялта сохранила лидерство по популярности у туристов в Крыму, несмотря на летнюю стихию.

"Спрос был, поехали на западное побережье, чуть-чуть на восточное побережье, но Ялта все равно лидирует. Если выстраивать рейтинг самых востребованных курортов самого Крыма, то, даже с учетом перераспределения спроса, Ялта лидирует", - сказала Ломидзе.

Она отметила, что "спрос действительно немножко перераспределился по всей республике, но, когда происходили стихийные бедствия, естественно количество бронирований снижалось". "Аннуляций не было - если ЧС объявлялась, то она была на очень короткий период, туристы не были готовы расставаться с большей частью сумм, поэтому аннуляций было мало", - пояснила Ломидзе, отметив, что спрос восстанавливался достаточно быстро.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. В августе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.

Крым бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период в 2018 году, когда регион посетили 6,8 млн человек, и в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году регион к началу октября принял более 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.