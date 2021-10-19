Более 3,7 млн человек прошли вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Свыше 3,7 млн жителей Московской области сделали одну прививку вакциной от новой коронавирусной инфекции, полный курс вакцинации завершили 3,5 млн человек. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

"Мы видим, как растет заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. За последние дни в сутки выявляется рекордное число новых случаев заболеваний. Заразиться может каждый, самая надежная защита на данный момент - это вакцинация. Прививку от COVID-19 сделали уже более 3,7 млн человек, полный курс вакцинации прошли 3,5 млн", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В министерстве добавили, что сделать прививку от новой коронавирусной инфекции можно в пунктах вакцинации в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, а также на предприятиях и в СНТ. Для прохождения вакцинации от коронавируса при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Сделать прививку могут лица старше 18 лет.