В Оренбургской области на неделю объявили штормовое предупреждение из-за угрозы пожаров

ОРЕНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Оренбургской области со среды из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС по региону.

"Штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении погоды (ОЯ) на территории Оренбургской области. По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ "Приволжское УГМС"), в период с 20.10.2021 по 26.10.2021 местами по Оренбургской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность - 4-й класс", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в регионе температура воздуха будет подниматься до 18 градусов, порывы ветра в отдельных районах будут достигать 18 м/с.