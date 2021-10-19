Сербия стала лидером по "вакцинным турам" среди россиян

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Сербия стала лидером по количеству проданных "вакцинных туров" среди россиян, сообщила во вторник журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"До конца года, это неоднократно звучало от ВОЗ, надеемся, "Спутник" будет признан, и тогда наши туристы тоже смогут получать эти "зеленые паспорта", будучи вакцинированы признанной вакциной. Те туристы, которые не хотят ждать этого, они отправляются в "вакцинные туры", вакцинируются уже признанными вакцинами, это, я думаю, ни для кого уже не новость. Такие туры продаются на нескольких направлениях. Самое "массовое" направление в этом сегменте пока Сербия", - сказала Ломидзе.

По ее словам, спрос на "вакцинные туры" не очень высокий среди россиян, но он сохранится до признания российской вакцины от коронавируса "Спутник V". "Те туристы, которые там вакцинировались, получают возможность посещать страны, которые принимают с такой вакциной", - пояснила Ломидзе.

В Сербии иностранцы могут привиться вакцинами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Sinopharm. "Вакцинные туры" в Сербию длятся в среднем три дня и, как правило, включают перелет, проживание в отеле, питание, трансфер и медицинскую страховку. Кроме того, для прилета в страну не нужна виза. Туроператоры предлагают "вакцинные туры" и в Германию, но для посещения страны необходима действующая шенгенская виза.

Туроператоры ежемесячно получают 10 и более заявок от желающих привиться признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцинами, отметили ранее в АТОР.

Ранее помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения Жарбас Барбоса заявил, что организация приостановила процесс одобрения российской вакцины "Спутник V". Он призвал производителей российской вакцины провести проверку процесса изготовления препарата.