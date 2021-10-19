Площадь природных пожаров в Свердловской области сократилась более чем на четверть

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Свердловской области по состоянию на 19 октября сократилась более чем на четверть, в регионе действуют 17 пожаров, сообщили в областном департаменте информационной политики во вторник.

"В Свердловской области действуют 17 природных пожаров на площади 175,6 га, из них локализовано 13 пожаров на площади 96,7 га. Ликвидировано 13 природных пожаров на площади 128,25 га", - говорится в сообщении.

Ранее в департаменте сообщали, что в регионе действовало 20 природных пожаров на площади 245,7 га.

Возгорания зафиксировали на южной окраине Екатеринбурга, в Верхней Пышме, Камышловском муниципальном районе, а также в Артемовском, Березовском, Невьянском, Полевском, Тугулымском городских округах. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Спасатели продолжают ликвидацию торфяного пожара на юге Екатеринбурга.