Мурашко: ситуация с поддельными сертификатами о вакцинации от ковида стабилизировалась

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Использование поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции создает риски для здоровья как тех, кто их приобретает, так и окружающих. Однако сегодня ситуация по данному вопросу стабилизировалась, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"МВД совместно с Росздравнадзором отрабатывают вопросы по выдаче поддельных сертификатов. Более 1 тыс. поддельных сертификатов было выявлено на территории Московской области <...>. Сейчас мы видим, что ситуация стабилизировалась", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Мурашко уточнил, что приобретение такого сертификата создает риски как для человека, который его приобрел, так и для окружающих.

Ранее сообщалось, что специалисты территориального управления Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно с правоохранительными органами пресекли деятельность мошенников, которые продавали в Подмосковье поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19. По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что в деятельности преступной группы были задействованы должностные лица нескольких медицинских учреждений Московской области.