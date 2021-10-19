Группа беспилотной авиации для экстренных служб ЯНАО начнет полноценную работу в 2022 году

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Группа беспилотной авиации для мониторинга лесных пожаров, паводков и других экстренных ситуаций начнет полноценную работу в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2022 году. Об этом сообщил во вторник в интервью ТАСС губернатор региона Дмитрий Артюхов.

"Мы создаем флот, у нас специальные подразделения, ребята проходят обучение, ездили в Кронштадт. У нас пробные истории с поиском людей случались, ребенка находили. Я думаю, в следующем году мы будем выходить на более понятные практические результаты", - сказал он.

Артюхов добавил, что в группировку входят беспилотники, радиус действия которых достигает одной тысячи километров. Они оборудованы фото- и видеокамерами, тепловизорами и другими приборами для мониторинга лесных пожаров, нефтеразливов, поиска людей и браконьеров.

Также в регионе в ближайшее время состоится тестовый полет беспилотного вертолета, предназначенного для доставки почты в отдаленные поселки округа.