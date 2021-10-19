В Приангарье развернули более 600 коек из-за роста заболеваемости коронавирусом

ИРКУТСК, 19 октября. /ТАСС/. Медучреждения Иркутской области за неделю развернули дополнительно более 600 ковидных коек. Коечный фонд в регионе, по данным на вторник, составил 4 772 места, сообщила пресс-служба правительства региона.

На 11 октября в Приангарье было развернуто 4 168 коек.

"По состоянию на 19 октября в Иркутской области развернуто 4 772 койки для лечения пациентов с коронавирусом", - говорится в сообщении.

В Иркутске открывают дополнительные пункты вакцинации, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации. Заработал прививочный кабинет в одной из частных клиник, а с 25 октября приступит к работе мобильный пункт в торговом центре "Сильвермолл". Всего в городе на данный момент насчитывается 25 пунктов вакцинации.

По данным регионального оперштаба, в Иркутской области на 19 октября подтверждено 116 864 случая заражения новым коронавирусом. Сохраняется высокий суточный прирост заболевших - на уровне 400 человек. В больницах находятся 4 106 человек. За время пандемии в регионе выздоровели 104 760 пациентов, умерли 5 194. Привиты 682 629 человек, из них оба этапа вакцинации прошли 575 797, или порядка 57% от числа тех, кто подлежит вакцинации.

В Иркутской области с 15 октября в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и низкими темпами иммунизации населения введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в частности, для всех лиц старше 60 лет, а также медработников, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников общепита, торговли, сферы услуг и туризма.