Власти Кубани заявили, что нерабочие дни в ноябре могут повысить загрузку курортов

КРАСНОДАР, 19 октября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края считают, что дополнительные нерабочие дни в начале ноября, вопрос о вводе которых рассматривается президентом страны, приведут к росту турпотока в регион и дополнительной загрузке объектов потребительской сферы, край усилит антиковидные меры безопасности. Об этом ТАСС заявил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Инициатива о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в РФ была озвучена заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин выслушивает доклады о ситуации с коронавирусом, Кремль проинформирует, когда он примет решение о введении в стране нерабочих дней.

"В случае такого решения мы понимаем, что курорты Краснодарского края и наши предприятия потребительской сферы получат дополнительную нагрузку. Важно, чтобы это не спровоцировало очагов заболевания, поэтому будет усилена работа по соблюдению всех санэпидтребований в магазинах, ТРЦ, объектах общепита, гостиницах. Включая внезапные проверки. Только так мы сможем избежать всем известных событий прошлой весны и потерь для экономики как региона в целом, так и для каждого конкретного предпринимателя", - сказал Руппель.

Он уточнил, что бизнес должен продемонстрировать готовность работать в современных условиях.

Турпоток на курорты Краснодарского края за 9 месяцев 2021 года достиг 15 млн человек, что на 50% больше прошлогоднего показателя. Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России. В 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек.