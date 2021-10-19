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Пандемия COVID-19

Голикова назвала недопустимым пренебрежительное отношение некоторых россиян к самоизоляции

Вице-премьер попросила регионы страны обратить самое пристальное внимание на эту ситуацию
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Некоторые россияне, получившие больничные в связи с необходимостью находиться на самоизоляции, пренебрегают соблюдением режима, что недопустимо при сегодняшней ситуации с коронавирусом. Об этом во вторник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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"Мы знаем, что у нас под наблюдением на карантине находится достаточно большое количество наших граждан, Роспотребнадзор мониторит эту ситуацию. Но мы видим <...> существенно меньшее нахождение граждан на карантине, получающих соответствующие больничные листы. Это значит, что граждане пренебрегают нахождением на самоизоляции и ведут активный образ жизни, <...> посещают работу, <...> общественные места, что в сегодняшней ситуации абсолютно невозможно", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Голикова попросила регионы страны обратить самое пристальное внимание на эту ситуацию. "И также обращаемся к гражданам, [с напоминанием], что нахождение на самоизоляции лиц, контактных по отношению к заболевшим, особенно в семье, является абсолютно необходимым условием для того, чтобы не распространять заболевание новой коронавирусной инфекцией", - добавила вице-премьер.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 241,2 млн человек, более 4,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 060 752 случая заражения, выздоровел 7 040 481 человек, умерли 225 325. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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