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Сайт мэра и правительства Москвы работает с перебоями

Загрузка главной страницы занимает несколько минут

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Сайт мэра и правительства Москвы mos.ru работает с перебоями, проблемы наблюдаются в последние полчаса. В частности, загрузка главной страницы занимает несколько минут, а при нажатии на другие вкладки сайт выдает ошибку.

Проблемы с сайтом наблюдаются на фоне предложения вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сделать последние выходные октября и первую неделю ноября в России нерабочими.

Оперативный комментарий департамента информационных технологий столицы получить к моменту публикации не удалось.

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