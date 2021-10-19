Сайт мэра и правительства Москвы работает с перебоями

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Сайт мэра и правительства Москвы mos.ru работает с перебоями, проблемы наблюдаются в последние полчаса. В частности, загрузка главной страницы занимает несколько минут, а при нажатии на другие вкладки сайт выдает ошибку.

Проблемы с сайтом наблюдаются на фоне предложения вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сделать последние выходные октября и первую неделю ноября в России нерабочими.

Оперативный комментарий департамента информационных технологий столицы получить к моменту публикации не удалось.