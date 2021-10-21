Омский губернатор поручил приступить в 2022 году к рекультивации двух свалок

ОМСК, 21 октября. /ТАСС/. Губернатор Омской области Александр Бурков в своем бюджетном послании к Заксобранию поручил региональному Минприроды приступить в следующем году к рекультивации двух свалок в Омске.

Накануне глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала Омскую область в числе субъектов РФ, которые рискуют сорвать реализацию программы ликвидации мусорных свалок. 14 октября о неисполнении регионом целевых показателях проекта заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Поручаю министерству природных ресурсов и администрации города Омска в 2022 году приступить к рекультивации закрытых свалок в Советском и Центральном округах, а также разработать и подать заявку по программе "Чистая страна" на рекультивацию Кировской и Ленинской свалок", - сказал Бурков.

Он отметил, что в Омской области до конца этого года будут ликвидированы 37 несанкционированных свалок с общим объемом мусора более 250 тыс. куб. метров. Это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году.

В июле Генеральная прокуратура РФ объявила предостережение министру природных ресурсов и экологии Омской области Илье Лобову из-за срывов сроков разработки проектно-сметной документации для рекультивации свалок в Омске по нацпроекту "Экология". Кроме того, в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным жители Омска пожаловались на плохую экологию в регионе. В ответ на обращение президент заявил, что власти региона до сих пор не подали заявки на ликвидацию двух наиболее крупных мусорных полигонов в Омске и призвал ускорить этот процесс. Путин также поручил кабмину и региональным властям до 1 ноября принять меры по сокращению срока ликвидации в городе несанкционированных свалок.

26 августа в ходе визита в Омск Абрамченко сообщила, что в Омске в рамках нацпроекта "Экология" планируется рекультивировать четыре свалки общей площадью более 180 га. Стоимость работ оценивается в сумму порядка 3,6 млрд рублей.