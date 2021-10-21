Возобновил работу челябинский аэропорт, где из-за снегопада произошла задержка рейсов

ЧЕЛЯБИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт Челябинска имени И. Курчатова, который из-за снегопада закрывали для приема и отправки самолетов в ночь на четверг, возобновил работу.

"Расчистка взлетно-посадочной полосы и стоянок воздушных судов от мокрого снега велась на протяжении всего периода снегопада, что позволило открыть аэропорт в 06:30 (04:30 мск). Четыре воздушных судна, направляющихся в Челябинск, сели на запасной аэродром в Кольцово, еще три были задержаны в городах отправления до возобновления работы аэропорта", - сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, работающего сейчас в штатном режиме.

В челябинском аэропорту произошла массовая задержка рейсов из-за непогоды. Были задержаны вылеты в Ереван, Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар и Симферополь авиакомпаний Nordwind Airlines, "Россия", "Победа" и "Уральские авиалинии". В пресс-службе аэропорта отмечали, что было задержано 10 рейсов из-за снегопада.