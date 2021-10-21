В Омске эксперимент по раздельному сбору мусора начнется в 2022 году

ОМСК, 21 октября. /ТАСС/. Раздельный сбор мусора начнется в Омске в 2022 году, сообщил в четверг в своем бюджетном послании к региональному заксобранию губернатор Омской области Александр Бурков. Для проведения эксперимента власти закупят 460 специальных контейнеров.

"Со следующего года в Омске начинается эксперимент по раздельному сбору мусора. Под это закупаем 460 контейнеров для раздельного сбора ТКО", - сказал Бурков.

Он подчеркнул, что стратегическая задача, которая стоит перед региональными властями, состоит в том, чтобы внедрить современные стандарты обращения с мусором. "Сегодня уже построены и введены в строй два мусоросортировочных комплекса общей мощностью 400 тыс. т в год в Ленинском и Кировском округах города Омска", - отметил губернатор.

Ранее представители регионального оператора по обращению с ТКО - компании "Магнит" сообщили вице-премьеру России Виктории Абрамченко во время ее посещения Омска, что внедрение раздельного сбора мусора потребует приобретения дополнительных мусоровозов, и пообещали приступить к необходимым изменениям структуры работы компании.

Бурков также добавил, что кардинальное улучшение ситуации с экологией в Омске наступит только после оснащения крупных предприятий, подлежащих федеральному надзору, системами автоматического контроля выбросов. "Поэтому сегодня мы работаем с федеральным правительством, чтобы сократить установленные для предприятий сроки внедрения систем контроля и расширить перечень загрязняющих веществ, которые будут учитываться", - сказал он.

По его словам, определенный прогресс по улучшению экологической ситуации с начала реализации нацпроекта "Экология" все же достигнут. "Нам удалось сократить общий объем выбросов в атмосферу от стационарных объектов на 41 тыс. т по сравнению с тем, что было четыре года назад", - рассказал глава региона.

О проблеме экологии в Омске

Жители Омска в июне 2021 года во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пожаловались, что не почувствовали эффекта от реализации в регионе нацпроекта "Экология". Люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных заболеваний.

Абрамченко, которая посетила Омск 26-27 августа, отметила, что Омск занимает пятое место среди городов России с самым загрязненным воздухом. По ее словам, более 84% вредных выбросов обусловлены деятельностью промышленности. Она подчеркнула, что проблемы экологии в Сибири необходимо решать ускоренными темпами, так как эти вопросы входят в тройку самых острых для жителей Сибирского федерального округа.