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Карантин по бешенству животных объявили в четырех поселках Челябинской области

Из-за инфекции погибли корова, две собаки и кошка

ЧЕЛЯБИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Власти Челябинской области объявили карантин по бешенству животных в четырех населенных пунктах, где от этой инфекции погибли корова, две собаки и кошка, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

"В Челябинской области зафиксированы четыре случая бешенства животных в четырех населенных пунктах. <…> В населенных пунктах, где зарегистрированы животные, павшие от бешенства, установлены ограничительные мероприятия. По распоряжению правительства области там введен карантин", - сказано в сообщении.

Распространение инфекции зафиксировали на территориях Магнитного сельского поселения Агаповского района, Кочердыкского сельского поселения Октябрьского района, Фершемпенуазского сельского поселения Нагайбакского района, поселка Черниговского Агаповского района.

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