На Украине зафиксировали антирекорд по числу смертей из-за коронавируса за сутки

КИЕВ, 21 октября. /ТАСС/. Украинские медики зафиксировали за минувшие сутки рекордное число летальных исходов из-за коронавируса - 546. Таким образом был побит антирекорд, установленный двумя днями ранее, когда было зарегистрировано 538 смертей.

"За минувшие сутки летальных случаев 546", - говорится в распространенном в четверг сообщении Минздрава.

Кроме того, зафиксировано рекордное число случаев заражения за сутки - 22 415.

В Минздраве отметили, что за сутки в стране госпитализированы с коронавирусом 4 892 человека, выздоровели 8 036. За все время пандемии на Украине выявлено 2 701 600 случаев заражения, 2 352 835 человек выздоровели, 62 389 умерли от осложнений.

Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил 20 октября, что Украина столкнулась с самыми большими вызовами за весь период пандемии. В настоящее время пять регионов страны находятся в красной зоне - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская области, - и в ближайшие дни этот список расширится. С 23 октября его пополнит Сумская область.

С 21 октября на Украине межобластные пассажирские перевозки (железнодорожный, авиационный и автобусный транспорт) возможны только в случае предъявления водителями, членами экипажей и пассажирами подтверждения вакцинации от коронавируса или при наличии отрицательного теста.