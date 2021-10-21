Судно "Евгений Горигледжан" в середине ноября приступит к ходовым испытаниям

КАЛИНИГРАД, 21 октября. /ТАСС/. Океанографическое исследовательское судно (ОИС) проекта 02670 "Евгений Горигледжан", строящееся на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), приступит к ходовым испытаниям в середине ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе завода.

"На сегодня закрыто 70% швартовных удостоверений. В октябре запланировано завершить работы по подготовке судна к ходовым испытаниям, которые должны начаться в середине ноября", - сказал ответственный сдатчик заказа Дмитрий Леонов, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, в рамках подготовки к ходовым испытаниям на судне "Евгений Горигледжан" провели заселение личного состава. В настоящее время экипаж совместно с сотрудниками завода отрабатывает задачи под выход судна в море для проведения испытаний.

"После заселения экипажа на строящееся судно обычно возникает ряд вопросов, которые не были предусмотрены проектантом. Есть незначительные недоработки, которые мы сейчас активно устраняем. Это в основном касается жилищно-бытовых условий", - уточнил Леонов.

ОИС "Евгений Горигледжан" построили в результате переоборудования спасательного буксирного судна МБ-305. Судно было заложено 19 марта 2016 года. Проект 02670 разработан в ЦМКБ "Алмаз".