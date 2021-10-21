Партия "Слуга народа" впервые потеряла первое место в рейтинге популярности

КИЕВ, 21 октября. /ТАСС/. Правящая на Украине партия "Слуга народа" впервые с 2019 года потеряла лидирующую позицию в рейтинге популярности политических сил в стране, уступив первое место партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность". Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

"Относительно высокую поддержку имеют четыре партии: "Европейская солидарность" - 13,9% [поддержки] всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором; "Слуга народа" - соответственно 13,7% и 15,5%; "Батькивщина" [экс-премьера Юлии Тимошенко] - 12% и 13,6% и ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа - За жизнь") - 11,5% и 13%", - отмечается на сайте социологической службы.

По данным опроса, на данный момент пятипроцентный барьер для прохождения в парламент также может преодолеть партия "Сила и честь" (лидер - Игорь Смешко) с результатами 7,6% поддержки всех респондентов и 8,6% среди тех, кто определился с выбором, Радикальная партия Олега Ляшко с результатами 5% и 5,7% соответственно, "Украинская стратегия [экс-премьера Владимира] Гройсмана" - 4,9% и 5,6%.

Исследование продемонстрировало определенный пессимизм в оценке действующей в стране власти во главе с Владимиром Зеленским. "По мнению 44,9% респондентов, нынешняя власть не отличается от предыдущей (при президенте Петре Порошенко - прим. ТАСС). В то же время 29,9% считают нынешнюю власть хуже предыдущей, а 22%, напротив, считают нынешнюю власть лучше", - отмечает КМИС.

Опрос проведен в период с 15 по 18 октября методом телефонных интервью. В нем приняло участие 1 200 респондентов из всех регионов Украины.

Ранее партия президента "Слуга народа" всегда сохраняла первую строчку в рейтингах популярности. К примеру, в августовском опросе КМИС правящая политическая сила имела 20,2% поддержки, на втором месте находилась ОПЗЖ с рейтингом 18,3%, далее шли "Батькивщина" - 16% и "Европейская солидарность" - 14,2%.

Очередные парламентские выборы на Украине запланированы на 29 октября 2023 года.