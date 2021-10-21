Ночь на пятницу в Москве будет рекордно теплой для 22 октября в последние 70 лет

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Ближайшая ночь в Москве станет рекордно теплой для 22 октября за последние 70 лет, столбики термометров покажут до 11 градусов тепла, сообщил в четверг ТАСС ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Ближайшая ночь в Москве будет самой теплой за всю историю регулярных наблюдений на ВДНХ, это с 1948 года, плюс 9-11 градусов ночная температура. Это даже теплее, чем положено в мае или сентябре ночью, и почти что дотягивается до летних показателей - летом у нас 11-13 градусов ночные температуры. Здесь около 10 градусов. То есть буквально чуть-чуть не дотягиваем до летних, но в любом случае это рекордно теплая ночь для 22 октября", - добавил Тишковец.

Ранее он предупредил о штормовом ветре до 21 метра в секунду в Москве 22 октября.