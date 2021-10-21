Школьников Курганской области отправят на досрочные каникулы с 22 октября

ТАСС, 21 октября. Оперативный штаб Курганской области принял решение о введении досрочных школьных каникул с 22 октября, которые продлятся по 7 ноября. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства области.

Ранее департамент образования и науки региона рекомендовал школам уйти на каникулы с 25 октября, увеличить их длительность. Но учредители должны были сами принять решение.

"Школьники Курганской области отправятся на каникулы с 22 октября. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения гриппа, ОРВИ и COVID-19. Отдыхать ребята будут до 7 ноября включительно", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 25 октября по 7 ноября решено перевести в дистанционный формат теоретические занятия для студентов колледжей и техникумов Кургана и Шадринска. Практические занятия и производственная практика по-прежнему будут проходить в очном режиме.

"Главное сейчас - разорвать цепочку передачи инфекции и гриппа в образовательных организациях среди школьников и педагогов", - сказал директор департамента образования и науки Андрей Кочеров, чьи слова приводятся в сообщении.

О ситуации в регионе

В Курганской области ежедневный прирост числа выявленных случаев коронавируса уже превысил 180 человек в сутки, тогда как до начала июля он долгое время не превышал сотню, согласно данным регионального оперативного штаба. Власти вынуждены были увеличить число ограничительных мер: с 13 октября ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, а с 18 октября - обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет.

Кроме того, с 18 октября ввели противоковидные фильтры для посетителей торгово-развлекательных центров, объектов общественного питания, санаториев и гостиниц: посетители старше 18 лет должны будут предъявить документ, удостоверяющий личность, а также либо справку о прохождении вакцинации от коронавируса, либо отрицательный ПЦР-тест, либо справку о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании.

Также с 25 октября организации в сфере общепита будут работать до 23:00 (21:00 мск), по-прежнему действует масочный режим, запрещено проведение зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий, за исключением случаев, определенных решением оперштаба.