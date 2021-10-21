Кабмин утвердил создание парка атомных и медицинских технологий в Калужской области

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, необходимое для запуска проекта создания в Калужской области инновационного научно-технологического центра "Парк атомных и медицинских технологий". Об этом сообщила в четверг пресс-служба кабмина.

Документ определяет основные направления работы научно-технологического центра - это ядерные исследования и разработки, ядерная медицина, информационно-коммуникационные, аддитивные и лазерные технологии, а также новые материалы. Научные площадки будут располагаться на территории Обнинска, отметили в пресс-службе.

"Объем инвестиций в проект превысит 20 млрд рублей, а по итогам его реализации будет создано около 1 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении. В правительстве уточнили, что к деятельности центра планируется привлекать частные и государственные компании, а за инвестиции в развитие парка будут предоставлены земельные участки и объекты инфраструктуры на льготных условиях.

Как сообщила пресс-служба, инициатором создания парка стал университет "МИФИ", в работе также участвуют "Росатом" и Курчатовский институт. "Принятое решение позволит сформировать в регионе передовую научно-технологическую инфраструктуру, откроет новые возможности для проведения исследований в области медицины, мирного атома и материаловедения", - подчеркнули в кабмине.