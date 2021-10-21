Информационные контрольные пункты появятся на въезде в Костромскую область с 28 октября

КОСТРОМА, 21 октября. /ТАСС/. Власти Костромской области с 28 октября организуют работу информационных пунктов въездного контроля на трассе М-8, въезжающих в регион будут предупреждать о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. Об этом сообщила пресс-служба администрации области.

"Информационные контрольные пункты будут развернуты с 28 октября на трассе М-8 на въезде в Кострому со стороны Ярославля, а также на подъезде к Волгореченску по ивановской трассе. Обеспечить работу поручено администрациям муниципалитетов совместно с УМВД и Росгвардией. Въезжающим в регион будут рассказывать о действующих в Костромской области ограничениях, предупреждать о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологического режима и штрафах за его нарушение, вручать памятки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что департаменту транспорта региона и муниципалитетами поручено организовать работу по информированию о действующих ограничениях гостей, прибывающих на железнодорожный вокзал и автовокзал. Также в период с 30 октября по 7 ноября губернатор Костромской области Сергей Ситников потребовал установить дежурство во всех органах власти.

Единые каникулы в школах будут объявлены с 30 октября по 7 ноября. В учреждениях дополнительного образования, колледжах и техникумах региона принято решение приостановить учебный процесс. В нерабочие дни будут организованы дежурные группы в детских садах региона. Учреждения здравоохранения с 1 по 3 ноября будут работать в обычном режиме, с 4 по 7 ноября работа будет вестись по дежурному графику.

С 15 октября жители и гости региона при посещении общественных мест должны предъявить QR-код или сертификат о вакцинации от коронавируса. Запрет на проведение публичных и официальных мероприятий действует в Костромской области до 1 декабря. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса, введен в регионе также до 1 декабря.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 36 769 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 30 403 человека, умер 851 человек. За сутки выявлены 169 новых случая коронавируса. За время прививочной кампании Костромская область приобрела 286 096 доз вакцины от коронавируса, первым компонентом привиты 199 340 человек.